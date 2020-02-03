شكرا لقرائتكم خبر عن ۳ فيتامينات تحمي طفلك من فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال خبير التغذية من كلية الطب في جامعة إندونيسيا، البروفيسور سابتاواتي باردوسونو، إن الأطفال أقل قدرة على التحمل وأكثر عرضة للفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا الجديد، لذلك يجب زيادة قدرتهم على التحمل، من خلال التغذية السليمة والنظيفة وإجراءات الحماية والوقاية لكن من الضروري تزويدهم بثلاث فيتامينات أساسية.

وبحسب البروفيسور فإن الفيتامينات لديها وظيفة مهمة كحامي لنظام المناعة مؤكدا أن "هناك ثلاثة فيتامينات مهمة للأطفال، خاصة لمنع فيروس كورونا، إنها فيتامين "أ"، وفيتامين "ج" ، وفيتامين "د".

ووظيفة فيتامين "أ" هي تعزيز مناعة الطفل ونموه، وقال البروفيسور: "الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "أ" هي الأسماك والجبن والروبيان والحليب والبيض والجزر والبطاطا الحلوة والبروكلي واللفت وغيرها من الخضروات الطازجة".

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وأما فيتامين "سي" هو أحد مضادات الأكسدة القوية ويمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، وأشار البروفيسور إلى الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين هي الفراولة والأناناس والقرنبيط والمانجو والكيوي والبرتقال والجوافة.

وتشير جميع الأبحاث العالمية أن إصابة أغلب الأشخاص تتعلق بنقص فيتامين "د" حيث يعاني حوالي 50% من الأشخاص في العالم من نقص الفيتامين، وأشار البروفيسور إلى أنه "بالإضافة إلى إمكانية الحصول على فيتامين "د" من الشمس، يمكن الحصول عليه من البيض والأسماك والفطر والحبوب" بحسب موقع "تيمبو".

وأوضح البروفيسور سابتاواتي إلى جانب الاحتياجات الغذائية، يجب حماية الأطفال من التعرض للمخاطر البيئية المحيطة، وأكد على ضرورة غسل اليدين بالصابون بانتظام، بعد جميع الأنشطة لأن هذا الفيروس يمكنه الالتصاق بالأشياء.