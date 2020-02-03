شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعية بفيروس كورونا في مدارس الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض اليوم حملة إعلامية للتوعية بمرض فايروس كورونا، بهدف الإسهام في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي، وتعزيز الجهود الصحية لوزارة التعليم، والتعريف بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الاشتباه، وفق إرشادات وزارة الصحة والشؤون الصحية المدرسية.

وأكد علي بن محمد الغامدي مدير إدارة الإعلام التربوي، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض أنه سيتم بث مواد فيلمية ورسائل توعوية بالتعاون مع الشؤون الصحية المدرسية، داعيا المكاتب التعليمية والمدارس التابعة لها إلى التفاعل مع الحملة من خلال وسم "#فيروس_كورونا"، ووضع بنرات توعوية في الممرات، وإعداد مقاطع فيديو ورسائل توعوية، وإقامة محاضرات تثقيفية للموظفين والطلاب وأولياء أمورهم من خلال المدارس ومجموعات "الواتساب" التفاعلية والبريد الإلكتروني، متمنيا للجميع الصحة والسلامة.

وقال الغامدي، إن الحملة انطلقت اعتبارا من 3 فبراير لمدة سبعة أيام، وتأتي استمرار لاهتمام وزارة التعليم بمنسوبيها وذويهم، وتفاعلها مع الظواهر الصحية العالمية، وطمأنة الجمهور بسلامة البيئة التعليمية، من خلال الوسائل الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي.