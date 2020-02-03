رجل أعمال ينقذ لاعبة برازيلية من خطر "كورونا"

أنقذ رجل أعمال برتغالي البرازيلية ميلين كارين فرنانديز، لاعبة فريق كورينثيانز البرازيلي، من خطر التعرض للإصابة بفيروس "كورونا" الذي ضرب الصين خلال الفترة الماضية.

ميلين سافرت إلى الصين يوم 17 يناير/كانون الثاني الماضي، للانضمام إلى فريق ووهان شنيجوان، الذي يقع في مدينة ووهان، التي انطلق منها الفيروس الذي أصاب الآلاف حتى الآن.

وسلطت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية الضوء على المعاناة التي عاشتها اللاعبة في مدينة ووهان، بعد الإعلان عن انتشار المرض عقب وصولها إلى الصين.

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الصحيفة أشارت إلى أن السلطات البرازيلية لم تنظم رحلات من أجل عودة الرعايا البرازيليين الموجودين في الصين إلى موطنهم خشية تعرضهم للإصابة بالفيروس على غرار الدول الأخرى.

وتسبب هذا الأمر في أزمة للاعبة البرازيلية، التي لم تكن قادرة على مغادرة الصين، ولكن رجل الأعمال البرتغالي جايمي كاتاو كان سببا في إنقاذها من هذا الموقف.

كاتاو تواصل مع المسؤولين في دولته، من أجل السماح لميلين وأحد أفراد أسرتها باستقلال الطائرة التي تقل الفرنسيين والبرتغاليين العائدين إلى بلادهم خشية تعرضهم للإصابة بالفيروس.

وسمحت الحكومة البرتغالية للاعبة البرازيلية بالخضوع للفحوصات الطبية في أحد المستشفيات بالعاصمة لشبونة، للتأكد من سلامتها وعدم إصابتها بالفيروس.

يُذكر أن ميلين تبلغ من العمر 25 عاما، وقدمت مستويات مميزة مع فريق كورينثيانز على مدار الفترات الماضية، وهو ما جعلها محط اهتمام نادي ووهان شنيجوان.