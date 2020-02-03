فيديوجراف.. عودة الصدارة الهلالية أبرز ظواهر الجولة 16 للدوري السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار يوم السبت على فعاليات الجولة الـ16 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت العديد من الأحداث أبرزها استعادة الهلال للصدارة.

ونجح بطل دوري أبطال آسيا في العودة من ملعب أبها بفوز 2-1، حسمه بثنائية مبكرة، قبل أن يتلقى هدفاً في الدقائق الأخيرة لم يؤثر على النتيجة، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة.

على الجانب الآخر، افتتح النصر المتصدر السابق الجولة بتعادل غير متوقع مع المتذيل ضمك بهدف لكل فريق، مما تسبب في فقدانه الصدارة وتراجعه للوصافة بفارق نقطة خلف الهلال.

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وشهدت الجولة احتساب 30 بطاقة ملونة منها 29 صفراء وواحدة فقط حمراء للوكاس ليما لاعب الأهلي.

بالنسبة للأهداف فقد تم تسجيل 19 هدفاً، وتفوق الاتفاق على جميع الفرق تهديفياً بتسجيل ثلاثية.

أما ركلات الجزاء فمنحت النصر نقطة التعادل ضد ضمك بركلة سجلها المغربي عبدالرزاق حمدالله، بينما لم تنجح ركلة الجزاء التي سجلها مروان سعدان في مرمى الشباب في منع الفتح من السقوط 1-2، فيما أهدر ميدوين بيتيجي ركلة جزاء لفريق العدالة ليكتفي بالتعادل 1-1 مع الأهلي.