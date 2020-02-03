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شكرا لقرائتكم صحة الرياض تؤكد الجاهزية لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مراقبة الوضع الوبائي عن كثب
متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - الرياض
تابع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض مدير مركز القيادة والتحكم بالمنطقة الدكتور محمد التويجري تفعيل خطط مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من الجاهزية التامة لمواجهة الفيروس.
وأوضح التويجري خلال انعقاد اجتماع مركز القيادة والتحكم اليوم أن صحة الرياض تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من وفادة الفيروس إلى المملكة، وذلك من خلال مواصلة فحص القادمين من الصين عبر رحلات مباشرة أو غير مباشرة، وعمل حملات توعوية مكثفة بالطرق العلمية لمكافحة الفيروس والوقاية منه.
وأكد التويجري على الجاهزية التامة بغرف العزل داخل المستشفيات، حيث بادرت صحة الرياض وبالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة منذ بداية اكتشاف الفيروس في الصين باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع هذا الحدث والتصدي له، من خلال تنفيذ عدد من الاحترازات الوقائية.
وأشار لمراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية، والتنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين، بهدف توفير المعلومات ولرصد القادمين منها وتطبيق التقييم الصحي لهم في المنافذ، ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم.
يذكر أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (Saudi CDC) بوزارة الصحة قد أوضح سابقًا أن الأعراض الشائعة للعدوى هي الأعراض التنفسية الحادة مثل: الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس.
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