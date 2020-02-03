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شكرا لقرائتكم فيديو.. أمير الشمالية لمسنّة رفحاء: أبشري بعزك ولدك ولدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - رفحاء
تفاعل أمير المنطقة الشمالية، فيصل بن خالد مع مطالب عدد من الأهالي في رفحاء واعدًا إياهم بتلبيتها.
وأظهر مقطع فيديو عددًا من النساء في رفحاء يتقدمن له بمطالبهنّ حيث وعدهنّ بأن كل مطالبهن ستُجاب.
وقال أمير الشمالية ردًا على إحدى النساء بالقول: “أبشري وعلى خشمي”، وقال لأخرى: “اعتبري ولدك ولدي”.
وكان الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية استقبل بمقر محافظة رفحاء اليوم، جموع المواطنين والمواطنات بالمحافظة، الذين قدِموا للسلام على سموه.
ورحب سموه بالجميع، لافتًا سموه الانتباه إلى أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع، لتقديم الملاحظات والآراء والشكاوى في كل وقت، وفي جميع المحافظات، مؤكدًا أن كل مواطن في المنطقة محل اهتمامه، دون تفرقة بين مواطن وآخر، ولا بين محافظة وأخرى.
كما استمع سمو أمير المنطقة خلال الاستقبال لمقترحات المواطنين والمواطنات، التي تحظى باهتمام سموه.
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