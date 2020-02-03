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التحالف يطلق طائرات الرحمة لإخلاء الحالات المستعصية من اليمن

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2020-02-03

لتلقي العلاج في مصر والأردن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مبادرة جديدة أطلقت عليها طائرات الرحمة لنقل المرضى والحالات العلاجية المستعصية من اليمن وذلك استمرارًا للجهود الإنسانية للتحالف بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر: إن هذه المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية.

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وأعلنت قيادة التحالف انطلاق جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة) لنقل المرضى والحالات العلاجية المستعصية من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية اعتبارًا من اليوم.

وأشار آل جابر إلى أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تواصل تقديم المبادرات الإنسانية واحدة تلو الأخرى بالتعاون مع المنظمات الإنسانية لإنقاذ المرضى اليمنيين ونقلهم للعلاج في الخارج.

ولفت إلى أن المبادرات الإنسانية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعكس حجم اهتمام التحالف بالإنسان اليمني وذلك للتخفيف من معاناته، فهو يضع شعار الحفاظ على الإنسان اليمني أولًا.

وأوضح أن هناك تفاعلًا دوليًا مع مبادرة التحالف بإطلاق مبادرة طائرات الرحمة لنقل المرضى والحالات العلاجية المستعصية لتخفيف معاناة المرضى اليمنيين.

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