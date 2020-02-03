- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم التحالف يطلق طائرات الرحمة لإخلاء الحالات المستعصية من اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لتلقي العلاج في مصر والأردن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مبادرة جديدة أطلقت عليها طائرات الرحمة لنقل المرضى والحالات العلاجية المستعصية من اليمن وذلك استمرارًا للجهود الإنسانية للتحالف بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وقال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر: إن هذه المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية.
وأعلنت قيادة التحالف انطلاق جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة) لنقل المرضى والحالات العلاجية المستعصية من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية اعتبارًا من اليوم.
وأشار آل جابر إلى أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تواصل تقديم المبادرات الإنسانية واحدة تلو الأخرى بالتعاون مع المنظمات الإنسانية لإنقاذ المرضى اليمنيين ونقلهم للعلاج في الخارج.
ولفت إلى أن المبادرات الإنسانية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعكس حجم اهتمام التحالف بالإنسان اليمني وذلك للتخفيف من معاناته، فهو يضع شعار الحفاظ على الإنسان اليمني أولًا.
وأوضح أن هناك تفاعلًا دوليًا مع مبادرة التحالف بإطلاق مبادرة طائرات الرحمة لنقل المرضى والحالات العلاجية المستعصية لتخفيف معاناة المرضى اليمنيين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يطلق طائرات الرحمة لإخلاء الحالات المستعصية من اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.