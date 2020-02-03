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شكرا لقرائتكم اعتراض حساب المواطن مقبول.. متى موعد صرف الدعم ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد حساب متابعات الخليج 365 على أحد المستفيدين بشأن الاستفسار عن موعد صرف الدعم بعد قبول الاعتراضات المالية.
وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من مواطن قال فيه: تمت الموافقة على الاعتراض لكن متى يتم صرف الدعم؟
ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول: في حال تمت الموافقة على الاعتراض المالي سيتم التعويض بأثر رجعي خلال الدفعة القادمة، وسيتم صرف الدفعة السابعة والعشرين بتاريخ 10 فبراير الجاري.
يذكر أن موعد صرف حساب متابعات الخليج 365 تم جدولته سلفًا ليتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم تقديم الموعد ليوم الخميس إذا تصادف يوم العاشر مع يوم الجمعة أو تأخيره ليوم الأحد إذا تصادف تاريخ الإيداع مع يوم السبت.
يأتي هذا فيما تتواصل عملية التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 الدفعة الـ28 المقرر صرفها في مارس المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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