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الرياض تستعد لاستضافة المنتدى الدولي للأمن السيبراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

تستعد العاصمة السعودية "الرياض" بعد غد الثلاثاء لاستضافة المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي يقام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله ورعاه-.

ويقام هذا المنتدى الدولي الأول من نوعه في وقت يواجه فيه العالم مخاطر وتهديدات سيبرانية متزايدة تستدعي تضافر الجهود على المستوى الدولي لمواجهتها والحد من آثارها، الأمر الذي يبرهن أهمية هذا الحدث الذي يشارك فيه أكثر من 100 مسؤول وخبير ومختص لمناقشة التحديات والمخاطر السيبرانية، هذا بالإضافة إلى بحث الفرص التنموية والاستثمارية في مجال الأمن السيبراني. وتعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الجهة المختصة بالأمن السيبراني في السعودية والمرجع الوطني في شؤونه، من خلال هذا المنتدى الدولي المهم على تأسيس منصة دولية لحوار مفتوح في هذا المجال، يمهد الطريق لجهود ملموسة وفاعلة يسهم فيها الجميع لإيجاد عالم سيبراني أفضل، كما يهدف المنتدى لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذه التهديدات، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار والابتكار في هذا المجال الحيوي، هذا بالإضافة إلى مناقشة سبل تمكين المزيد من الكوادر البشرية وتأهليهم للعمل في مجال الأمن السيبراني. ويأتي تنظيم هذا المنتدى بالتزامن مع رئاسة السعودية لمجموعة العشرين لعام 2020، كما أنه يأتي متزامنا مع ما تشهده السعودية من مشاريع استثمارية وتقنية ضخمة وفق رؤية 2030، مواكبا كذلك للأهمية الكبرى للأمن السيبراني والتحولات الكبيرة التي يشهدها على المستوى العالمي. Advertisements

وستناقش خلال المنتدى مجموعة من المحاور الحيوية، حيث سينطلق بجلسات حول مواضيع الأمن السيبراني على المستوى الوطني والتعاون الدولي، وستشارك فيها مجموعة من رؤساء وكالات وهيئات الأمن السيبراني الوطنية في عدد من الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني، وعدد من المنظمات الدولية لمناقشة تعزيز الصمود والقدرات السيبرانية على المستوى الوطني، والاطلاع على التجارب المختلفة والدروس المستفادة في هذا الجانب، بالإضافة لتشجيع التعاون الدولي في هذا المجال.

كما سيشهد المنتدى عددا من الجلسات حول موضوع حماية البنى التحتية الوطنية الحساسة، وستناقش في تلك الجلسات سبل حماية البنى التحتية الوطنية الحساسة من المخاطر السيبرانية، ويشمل ذلك البنى التحتية الحساسة في مجالات الطاقة والاتصالات والمدن الذكية، هذا بالإضافة إلى استعراض مشهد تهديدات الأنظمة الصناعية السيبرانية لعام 2019، وبحث الدروس المستفادة من سجل الحوادث السيبرانية، وسيشارك في تلك الجلسات عدد من المتحدثين البارزين، ويشمل ذلك رؤساء تنفيذيين لثلاث من كبريات شركات العالم في مجال النفط، وهي شركة أرامكو السعودية وشركة شلمبرغير وشركة إيكر، بالإضافة لكبار مسؤولي الأمن السيبراني في عدد من تلك الشركات، كما سيشارك فيها عدد من القياديين ومسؤولي الأمن السيبراني في عدد من الشركات والمنظمات الدولية في مجال الاتصالات، مثل شركة الاتصالات السعودية وشركة سامسونج وشركة بي تي وشركة إيريكسون والمنظمة العالمية للاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات. وسيشارك في تلك الجلسات عدد من مسؤولي حماية البنى التحتية الوطنية الحساسة في جهات حكومية في عدد من الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وعمان والهند وكوريا الجنوبية وإستونيا.