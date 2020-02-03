شكرا لقرائتكم إحباط تهريب 3 ملايين قرص مخدر في شحنة خضار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية النقيب محمد بن خالد النجيدي، إحباط محاولة تهريب ثلاثة ملايين وألف وثلاث مئة وثلاثة وسبعين قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر، مخبأة بطريقة احترافية داخل شحنة خضراوات.
كما أوضح أنه تم ضبطها والقبض على مهربيها، وهما متهمان اثنان من الجنسية السورية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكد حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى استهداف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورطين فيها لإحباط محاولاتهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | إحباط تهريب 3 ملايين قرص مخدر في شحنة خضار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.