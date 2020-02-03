السعودية | إحباط تهريب 3 ملايين قرص مخدر في شحنة خضار

شكرا لقرائتكم إحباط تهريب 3 ملايين قرص مخدر في شحنة خضار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية النقيب محمد بن خالد النجيدي، إحباط محاولة تهريب ثلاثة ملايين وألف وثلاث مئة وثلاثة وسبعين قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر، مخبأة بطريقة احترافية داخل شحنة خضراوات.

كما أوضح أنه تم ضبطها والقبض على مهربيها، وهما متهمان اثنان من الجنسية السورية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكد حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى استهداف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورطين فيها لإحباط محاولاتهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.