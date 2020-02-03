بسبب كورونا.. مطالبات للسعودية باستقبال الحجاج في مراكز خاصة

طالبت منظمة العدل والتنمية "منظمة غير حكومية"، السلطات السعودية بإنشاء مراكز خاصة لاستقبال المعتمرين والحجاج خلال موسم الحج والعمرة تحسبًا لتفشى وباء فيروس كورونا داخل السعودية وبين الحجاج والمعتمرين خاصة القادمين من دول آسيوية.

ودعا المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائي في بيان وصل "سوا" اليوم الاثنين، السعودية باستقبال الحجاج في مراكز خاصة تشرف عليها سلطات الحجر الصحي السعودية، والسماح فقط لمن لا يحمل المرض الخروج من المراكز وأداء فريضة العمرة أو الحج بمكة.

وحذر من تفشى وباء كورونا بالسعودية بين الحجاج والمعتمرين لأن المرض لن يظهر إلا بعد ١٥ يوم من الإصابة، مما يصعب عملية اكتشافه في وقت مبكر.

وأكد على ضررة إنشاء السعودية مراكز خاصة بالصحراء لاستقبال الحجاج قبل بدء الموسم بـ ١٥ يوم على أن يسمح فقط لمن لا تظهر عليه أعراض الفيروس بدخول مكة لأداء مراسم الحجيج.

وأشار القنائي إلى ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر هي لمصري قادم من السعودية بحسب بيان رسمي أصدرته مديرية الصحة بسوهاج، والذى أكد ظهور أعراض فيروس الكورونا على المصري القادم من الرياض وهى ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس، رغم نفي السلطات المصرية لظهور أول إصابة بالمرض.