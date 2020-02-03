ساما تعتمد حقائب ذكية لنقل الأموال مقاومة للسرقة والسطو

اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، حقائب ذكية، لنقل الأموال والعملات الموسومة بالأحبار الأمنية، بدلاً عن حاويات نقل الأموال المستخدمة حالياً، حيث تتيح هذه الحقائب التعقب الآلي والإتلاف الذاتي للنقود حال فتحها بطريقة غير نظامية.

وأوضحت “ساما”، أن الحقائب الذكية مزودة بتقنية تعمل على مقاومة السرقة والسطو على الأموال، حيث تنفث حبراً أمنياً يغير ملاح الأوراق النقدية فتصبح موسومة بالحبر الأمني، وذلك في حال تعرضها للكسر أوالفتح أو بطريقة غير نظامية خلال عمليات السرقة أو السطو.

وأضافت أن الحبر الأمني الذي تنفثه الحقيبة يتيح خاصية الاستدلال على مصدر النقود من خلال بصمة خاصة لكل حقيبة، ما يسهّل التعرف على النقود التي جرى الحصول عليها بطريقة غير نظامية.

فيما أعلنت “ساما”، عن إطلاق حملة توعوية تحت شعار “خلها لو هذا شكلها” للتوعية بهذه الحاويات الجديدة، مبينة أن حملتها تسعى لاستهداف أكبر شريحة في المجتمع، وتسعى من خلالها أيضاً لرفع الوعي المالي والمعرفي لدى متداولي النقد.