كاتب سعودي: الخليفة العباسي الأمين كان مولعا بالغلمان وله عشيق اسمه كوثر

قال الكاتب الدكتور “عبد الله الرشيد”، إن الخليفة العباسي الأمين كان مولعاً بالغلمان، وله عشيق اسمه “كوثر”، وكانت أمه زبيده تتحسر عليه تريده أن يتزوج.

وأضاف الكاتب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أمه تحايلت وجلبت جاريات وقصصت شعورهن، وألبستهن زي الغلمان، فأعجب بذلك واشتهرت تلك الظاهرة باسم “الغلاميات” وتغزل فيهن أبونواس: غلامية في زيها برمكية.. مزوقة الأصداغ مطمومة الشعر.

وأشار “الرشيد” إلى أن تلك القصة لها أصل في “تاريخ الخلفاء” لـ “السيوطي”، والمستطرف لـ “الإيبشيهي”، والآثار الباقية لـ “البيروني” ومروح الذهب لـ “المسعودي” وغيرهم.

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع تلك التغريدة، وأدلى كل منهم بدلوه في الأمر، حيث قال عادل البسام: “أنا مع مقولة أذكروا محاسن موتاكم، لم اقرأ عن الخليفة الأمين ولكن بعد سقوط البرامكة تم تشويه الحقائق لبعض خلفاء الدولة العباسية ابتداء بالخليفة هارون الرشيد”.

وأضاف “الرقيب اللغوي” قائلا: هذا تلبس آخر على الناس.. ليس المهم في أي كتاب وردت، فلم يشترط أي منهم صحة الروايات في كتابه.. المهم ما صحتها عند التحقيق ؟ كتب التاريخ مليئة بالأباطيل والتلفيقات.