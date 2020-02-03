وزير الخارجية: ندعو لحل عادل يكفل إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

دعا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، إلى التمسك بحل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الفرحان، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجدة، إننا مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدًا أن السعودية وقفت مع الفلسطينيين منذ عهد الملك المؤسس.

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، إن قضية فلسطين تتصدر سلم أولويات المنظمة، مؤكدًا دعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس، والتمسك بالحلول المستندة للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

بدوره، قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، إن صفقة القرن تمت بين إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية، ولم يكن الفلسطينيون جزءًا منها.

Advertisements

وأشار المالكي، إلى أن الخطة الأمريكية منحازة بشكل كامل للجانب الإسرائيلي، وأنها تشرّع إجراءات الضم الإسرائيلية، وتلغي القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية.

وأكَّد أن الخطة الأمريكية تمنع دولة فلسطين من كل عناصر السيادة تحت حجة الأمن، كما أنها لا تشير للاحتلال على الإطلاق، بل تروّج له وتبقي مدينة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وتقسم المسجد الأقصى مكانيًا ودينيًا.

«التعاون الإسلامي» تعقد اليوم في جدة اجتماعًا طارئًا لبحث «صفقة القرن»