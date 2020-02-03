القيادة تهنئ رئيس سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس جاوتابايا راجاباكسا، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السريلانكي، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس جاوتابايا راجاباكسا، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس جمهورية سريلانكا، راجيًّا لحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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