«الجوازات»: سداد مخالفات المرور شرط لإصدار تأشيرة خروج وعودة

أوضحت الجوازات السعودية، أن سداد المخالفات المرورية شرط لإصدار تأشيرة ذهاب وعودة لأحدى دول الخليج.

وأشارت الجوازات -عبر حسابها بتويتر- ردًا على سؤال أحد المتابعين، بأنه يشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية، لنتمكن من إصدار تأشيرة خروج وعودة.

ووجه أحد المتابعين سؤالًا بأن لديه مخالفات في نظام المرور، ويرغب في السفر إلى إحدى دول الخليج المجاورة، هل يسمح له بعمل خروج وعودة من دون أن يسدد المخالفات المرورية؟

وكانت الجوازات أوضحت، في وقت سابق، مدى إمكانية مغادرة الطفل المولود بالمملكة مع والدته التي قدمت بتأشيرة عمرة، مشيرة إلى أنه «في حال أن شهادة ميلاده إلكترونية فقد تمت إضافته من الأحوال على رقم الحدود لوالدته الزائرة، أما في حال تم إصدار شهادة الميلاد يدويًّا فلا حاجة إلى الإضافة ويكتفى بشهادة الميلاد مع جواز السفر للمغادرة.

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