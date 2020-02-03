هل الراكب بجوار السائق ملزم بربط حزام الأمان؟

أكَّد المرور السعودي، اليوم الإثنين، أنّ مخالفة عدم ربط حزام الأمان تُطبق على الراكب بجوار السائق.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال «المرور السعودي»: «وفقًا لنظام المرور، ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق، ويترتب على عدم تطبيق ذلك مخالفة تحرر بحقهم».

جاء ذلك، ردًا على استفسار ورد من أحد المتابعين، قال فيه: «الراكب الذي بجوار السائق، هل مُلزم بحزام الأمان؟».



وكانت إدارة المرور، قد أوضحت في وقت سابق، أنَّ قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا، يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى، أو الإيقاف لمدة 24 ساعة، أو كلتا العقوبتين.

ولا تقتصر مخالفة عدم ربط حزام الأمان على قائد المركبة فقط، بل تشمل الراكب في المقعد الأمامي؛ حيث يتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات أو المفوضين بقيادتها.

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وتتضمن المخالفات الـ11 المؤثرة في السلامة العامة التي حددتها إدارة المرور، «التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، وتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وطمس لوحات المركبة، والتجاوز في المنعطفات، وقيادة المركبة دون مكابح أو أنوار، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلومترًا/الساعة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم التوقف تمامًا عند إشارة (قف)».

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