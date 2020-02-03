«سجون مكة» تدرب عسكريات القوات البرية

تنظم مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الشرطة العسكرية بسجون المنطقة هذا الأسبوع دورة تدريبية للعسكريات من القوات البرية الملكية السعودية في سجن بريمان وسجن الطائف عن مهارات التفتيش؛ حيث تستمر لمدة خمسة أيام متتالية.

وأوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة المكلف العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي أن هذه الدورة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لتأهيل الكادر النسائي في وزارة الدفاع.

وتتضمن الدورة عدة محاور تتضمن مفهوم وأهمية وخصائص التفتيش الأمني، والمبادئ العامة للتفتيش ولائحة الممنوعات، والقواعد الفنية لتفتيش الأشخاص ومستويات التفتيش، بالإضافة إلى قواعد تفتيش الأمتعة والحقائب، وتفتيش الأماكن، والنقاط الأمنية وأجهزة التفتيش، إلى جانب قواعد كتابة محاضر التفتيش، والتعامل مع الزوار والمراجعين.

تأتي هذه الدورة بالتنسيق بين المديرية العامة للسجون والقوات المسلحة في إطار التعاون بين الإدارات الأمنية والعسكرية للاستفادة من الخبرات وتطوير الكفاءات البشرية.