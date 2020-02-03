نجح الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، في إجراء أول عملية لزراعة قوقعة إلكترونية لمريض كان يعاني من ضعف السمع بالأذن اليمنى، وبعد إجراء الأشعة والفحوصات الإكلينيكية، تبيَّن وجود ضعف متطرف بالسمع في الأذن اليمنى.
وتقرر إجراء عملية زراعة قوقعة للمريض تكللت بالنجاح، وغادر وهو بحالة صحية جيدة مع قدرته على السمع وممارسة حياته بشكل طبيعي.
وفي وقت سابق، تمكَّن الفريق الطبي بالمستشفى من إجراء عملية جراحية ناجحة لمريضة كانت تشكو من آلام حادة في الأذن اليمنى، وبعد تشخيص الحالة تبيَّن أنها تعاني ثقبًا في طبلة الأذن اليمنى، وتسوس العظيمات السمعية.
وعلى الفور، باشر الفريق الطبي المختص إجراء عملية جراحية دقيقة استمرت ساعتين، تم من خلالها ترقيع طبلة الأذن وإزالة التسوس وترميم العظيمات السمعية؛ حيث تكللت بالنجاح وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة.
اقرأ أيضًا:
بـ3 عمليات جراحية.. فرق طبية تُنقذ رضيعًا ومسنًا وامرأة من مخاطر صحية خطيرة
460 عملية ناجحة لتكميم وتحويل مسار بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن
إنهاء معاناة مصاب بكسر حاد في الفقرات بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن
كانت هذه تفاصيل خبر نجاح أول عملية لزراعة القوقعة بمستشفى حفر الباطن المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.