نجاح أول عملية لزراعة القوقعة بمستشفى حفر الباطن المركزي

نجح الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، في إجراء أول عملية لزراعة قوقعة إلكترونية لمريض كان يعاني من ضعف السمع بالأذن اليمنى، وبعد إجراء الأشعة والفحوصات الإكلينيكية، تبيَّن وجود ضعف متطرف بالسمع في الأذن اليمنى.

وتقرر إجراء عملية زراعة قوقعة للمريض تكللت بالنجاح، وغادر وهو بحالة صحية جيدة مع قدرته على السمع وممارسة حياته بشكل طبيعي.

وفي وقت سابق، تمكَّن الفريق الطبي بالمستشفى من إجراء عملية جراحية ناجحة لمريضة كانت تشكو من آلام حادة في الأذن اليمنى، وبعد تشخيص الحالة تبيَّن أنها تعاني ثقبًا في طبلة الأذن اليمنى، وتسوس العظيمات السمعية.

وعلى الفور، باشر الفريق الطبي المختص إجراء عملية جراحية دقيقة استمرت ساعتين، تم من خلالها ترقيع طبلة الأذن وإزالة التسوس وترميم العظيمات السمعية؛ حيث تكللت بالنجاح وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

بـ3 عمليات جراحية.. فرق طبية تُنقذ رضيعًا ومسنًا وامرأة من مخاطر صحية خطيرة

460 عملية ناجحة لتكميم وتحويل مسار بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن

إنهاء معاناة مصاب بكسر حاد في الفقرات بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن