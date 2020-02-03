«الخدمة المدنية»: منصة «مسار» تحتوي حزمة خدمات منذ تعيين الموظف وحتى التقاعد

اطلقت وزارة الخدمة المدنية، مساء الأحد، منصة (مسار) الرقمية، التي تحتوي على حزمة من الخدمات الإلكترونية، المعنية بعمل الموظف في القطاع العام، منذ تعيينه، وحتى بلوغه مرحلة نهاية الخدمة.

ودشن وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، المنصة الرقمية في حفل رسمي بالرياض، حضره جمع من الوزراء والمسؤولين ورجال الصحافة والإعلام.

وأوضح الوزير الحمدان، أن تدشين المنصة الإلكترونية التي تعتبر ذراعًا تقنية لوزارة الخدمة، يستفيد منها جميع العاملين في السلك الحكومي، ويعتبر أحد أوجه ضمان تحقيق وتنفيذ استراتيجيات التطوير، التي ترمي إليها وتستهدفها رؤية المملكة 2030.

وأضاف الحمدان، أن وزارة الخدمة المدنية عقدت العزم على الارتقاء بأداء الجهات الحكومية، عبر تمكنيها من جانب، والاستثمار في رأس المال البشري من جانب آخر، ومن خلال تحول رقمي يسهم في تطوير الحكومة الإلكترونية وتحسين تجربة المستفيدين، مشيرًا إلى أن إطلاق منصة (مسار) يأتي لتسليط الضوء على إحدى المحطات المهمة في شؤون الخدمة المدنية.

وأوضح وزير الخدمة المدنية أن منصة (مسار) تمثل العنصر الفعال لحوكمة الإجراءات والأنظمة، وبشكل إلكتروني؛ ما يختصر الوقت والجهد، ويمنح مزيدًا من الشفافية، وذلك في أعقاب أن تم الانتهاء من العمل على هندسة الإجراءات وتحديث الأنظمة المعقدة والطويلة.

وتابع، قائلًا: «لم يكُن تمكين الجهات الحكومية من خلال تطبيق لائحة الموارد البشرية من باب التخلي عن المسؤولية بل جاء عاملًا من عوامل التمكين المهمة، التي كان لها الأثر في تعزيز صلاحيات الجهات الحكومية، للقضاء على البيروقراطية والمركزية، التي تعتبر داءً ليس سريع الانتشار بقدر ما هو بطيء الانتشال. ليس ذلك فحسب، وإنما لتوفير بيئة عمل محفزة في القطاع الحكومي، من خلال دفع الموظفين في الجهات الحكومية وتطويرهم للوصول إلى مستوى يرتقي بالأداء في تلك الأجهزة».

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وعدّ الوزير الحمدان حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحقيق الأهداف المرسومة التي ترقى إلى سمعة ومكانة المملكة، والمتابعة الدائمة من ولي العهد، الذي يشرف على تنفيذ الخطط التنموية، داعمًا كبيرًا لوزارة الخدمة المدنية للسعي إلى تطوير بيئة العمل الحكومي واللوائح المنظمة لعملها، وأتمتة خدمات الموارد البشرية في القطاع الحكومي، ودعم ومساندة الجهات الحكومية في تطوير مواردها البشرية، بهدف صقل قدرات الموظف الحكومي وتنميتها.

يُذكر أن منصة (مسار) تعمل على توحيد الإجراءات الإدارية كافة وضمها تحت بوابة رقمية موحدة تشمل خدمات وإجراءات الوزارة، ومتوافقةً مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية.

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