«الصحة» تعلن نتائج الفحوصات المخبرية للطلاب العائدين من الصين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن الفحوصات التي أجريت على الطلبة الـ10 القادمين من ووهان الصينية، أثبتت عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.



وذكرت الصحة -عبر حسابها بتويتر- أن نتائج الفحوصات المخبرية الأولى لفيروس كورونا الجديد، والتي تم إجراؤها للطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية، كانت «سلبية».

وأضافت الصحة أنه سيتم عزل الطلبة الـ10 احترازيًّا لمدة 14 يومًا تحت الإشراف الطبي، وذلك لعمل فحوصات إضافية لهم والاطمئنان على صحتهم.



وكان الصحة أكدت، أمس الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بـ«كورونا» داخل المملكة حتى الآن.

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