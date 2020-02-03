بعد شكوى الطالبات على الهواء.. مؤسسة التدريب تحقق مع عميدة «تقنية الخبر»

أكَّدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التحقيق مع عميدة تقنية الطالبات بالخبر، في التصريحات المنسوبة إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الموضوع.

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا»، المذاع على «روتانا خليجية»، إنه سيتم من اليوم الإثنين بحث الموضوع والتحقق من صحة ما هو منسوب للعميدة، واتخاذ اللازم إذا ثبتت صحته.

واشتكت العديد من الطالبات، خلال استضافتهن في البرنامج، من أن عميدة «تقنية الخبر» تقول لهن حال تقديمهن أي شكوى «دولتكم هي اللي ظلمتكم».

وأوضح العتيبي، أن هذا الكلام غير مقبول تمامًا من أي شخص بالكلية، سواء كان العميدة أو غيرها، ودعا الطالبات إلى تقديم شكوى، وعندما راجعه مقدم البرنامج بأن كلام الطالبات على الهواء مباشرة يعد بلاغًا بذلك، وعد بأن المؤسسة ستبدأ بالتحقيق فورًا في الموضوع.

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كما اشتكت الطالبات بتقنية الخبر، من أنهن فوجئن بعد إخفاقهن في الفرصة الأولى لاختبار الـ«CBT» بعدم نقلهن للمرحلة التالية، ومنحهن فرصة أخرى لاجتياز الاختبار؛ حيث تم إخطارهن بمكوثهن في البيت والمذاكرة فيه.

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