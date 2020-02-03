بالفيديو.. نجاة شاب من الموت داخل محطة وقود بجازان

نجا شاب في منطقة جازان من الموت بأعجوبة، حين اصطدمت سيارة نقل مسرعة بسيارته التي ترجل منها للتو، داخل إحدى محطات الوقود.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الحادثة الغريب؛ حيث اظهرت كاميرات المراقبة ترجل الشاب من سيارته المتوقفة داخل محطة وقود، وفي أجزاء من الثانية وقبل أن يغلق الباب، قدمت سيارة نقل بسرعة هائلة لتدهس سيارته وتدفعها أمامها؛ لينجو الشاب من موت محقق.

وأشار مغردون إلى أن الحادثة وقعت في إحدى محطات الوقود بمنطقة جازان.