السعودية اليوم / بلدية الخبر تكمل أعمال تأهيل شوارع حي الخبر الشمالية



الدمام 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

أكملت بلدية محافظة الخبر أعمال تأهيل وسفلتة شوارع حي الخبر الشمالية، وذلك ضمن برنامج صيانة الشوارع الذي تنفذه البلدية، بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة الخبر.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، إلى أن البلدية تسعى إلى توفير السلامة والراحة والأمان لمستخدمي الطرق، مؤكداً على استمرار أعمال الصيانة خلال الفترة القادمة في عدد من المواقع والشوارع بمدينة الخبر، ضمن جهود البلدية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية.

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13:41ت م

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