السعودية اليوم / الأمير حسام بن سعود يطلع أعمال لجنة التسمية والترقيم لمدينة الباحة



الباحة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم ، أمين منطقة الباحة رئيس لجنة التسمية والترقيم لمدينة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط وأعضاء اللجنة الممثلين من الإمارة والجامعة والأدباء والمؤرخين بالمنطقة.

واطلع سمو أمير المنطقة على أعمال اللجنة ، مستمعاً إلى شرح مفصل من الدكتور السواط عن المسميات المقترحة للطرق والأحياء بالمدينة.

ووجه سمو الأمير حسام بن سعود بسرعة اعتماد مسميات الطرق والشوارع المحورية الجديدة، والعمل على حسن الاختيار للمسميات الوطنية المناسبة ذات الدلالة، وكذلك تسمية أحياء مدينة الباحة بأسماء ملائمة تعكس هوية وطبيعة المنطقة، مؤكداً سموه أهمية الحافظ على مسميات القرى والبلدات القديمة وإبقائها ضمن مسميات الأحياء الجديدة.

وفي ختام اللقاء قدم أمين منطقة الباحة رئيس لجنة التسمية والترقيم الدكتور علي السواط شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته ودعمه لأعمال ومهام اللجنة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.

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13:30ت م

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