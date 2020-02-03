

الشارقة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة في مكتبه صباح اليوم المشاركين في أعمال الدورة الـ 23 للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالضيوف المشاركين، وتبادل معهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العلمية.

واطلع من المشاركين، على جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، وعن الأنشطة التي نفذتها الأمانة العامة في المجلس.

وتقدم معالي المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي الدكتور سالم بن محمد المالك باسم الضيوف المشاركين بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، مثمنًا رعاية جامعة الشارقة لأعمال الدورة 23 للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي.

وأشار إلى أن إمارة الشارقة أضحت منارة علم وثقافة في ظل ما تحظى به من رعاية ومتابعة من صاحب السمو حاكم الشارقة.

// انتهى //

13:24ت م

0092





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حاكم الشارقة يستقبل المشاركين في أعمال الدورة الـ 23 للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.