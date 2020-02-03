

الداير بني مالك 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

نظمت اللجنة المنظمة لمهرجان البن في نسخته السابعة بمحافظة الداير بني مالك أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان "الإدارة المتكاملة لشجرة البن وآفأتها" وذلك بمقر خيمة الورش التدريبية بالمهرجان بحي العرقين وفندق الرؤية بالمحافظة.

وأوضح مسؤول الورشة التدريبية بالمهرجان أحمد بن حسن المالكي، أن البرنامج الذي شارك فيه ٢٦ مزارعاً هدف إلى توعية المشاركين بكيفية زراعة شجرة البن وأنواعها والطرق الرئيسة للحفاظ عليها، والآفات الحشرية التي تصيب نباتات البن أثناء فترة نموها وبعد الحصاد، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن البرامج والفعاليات التي تنفذها اللجنة خلال فترة المهرجان.

// انتهى //

13:24ت م

0091





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / برنامج للإدارة المتكاملة لشجر البن وآفأتها بمهرجان البن في الداير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.