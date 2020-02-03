السعودية اليوم / أمانة جدة تُزيل 285 ألف متر مربع من التعديات والإحداثيات بحي طيبة



جدة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة بفرق الرقابة الميدانية لبلدية طيبة الفرعية أمس، عدد من التعديات والإحداثيات على مواقع مختلفة لأراضي حكومية داخل نطاق البلدية تقدر مساحتها بأكثر من 285000 متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس فيصل المالكي, أن الفرق البلدية ضبطت تعديات على أراضي حكومية مختلفة عبارة عن أسوار ومباني شعبية تم استحداثها بطرق غير نظامية وبدون تراخيص أو متمسكات شرعية.

وأكد المالكي على حزم البلدية في التعامل مع التعديات التي يتم رصدها, فضلاً عن تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدين على تلك المساحات.

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13:19ت م

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