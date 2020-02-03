السعودية اليوم / وزيرة القوى العاملة الإندونيسية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا



جاكرتا 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

استقبلت معالي وزيرة القوى العاملة الاندونيسية إيدا فوزيه بمقر الوزارة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي .

وجرى خلال اللقاء بحث ملف تصدير العمالة الإندونيسية إلى المملكة.

حضر الاستقبال نائب السفير الأستاذ يحي القحطاني، ورئيس القسم القنصلي الأستاذ سليمان الصفيان .

// انتهى //

13:16ت م

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