السعودية اليوم / برنامجان تدريبيان للمزارعين بمهرجان البن بالداير



الداير بن مالك 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

تنظم اللجنة المنظمة لمهرجان البن في نسخته السابعة بمحافظة الداير بني مالك غداً، برنامجين تدريبين لمزارعي البن المشاركين في فعاليات المهرجان.

ويأتي البرنامج الأول تحت عنوان "خدمة رعاية أشجار البن" والثاني بعنوان "تطوير المهارات الأساسية في الارشاد السياحي"، وذلك بمقر خيمة الورش التدريبية بالمهرجان بحي العرقين وفندق الرؤية بالمحافظة

وتهدف اللجنة من البرنامجين، اللذين يأتيان في إطار البرامج والأنشطة التي تنظمها اللجنة خلال فترة المهرجان ، إلى إكساب المستفيدين المهارات العلمية والمهنية والرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

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13:13ت م

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