السعودية اليوم / تعليم المخواة يناقش عددًا من الموضوعات التعليمية بالمحافظة



الباحة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

ناقش مدير التعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي الجالوق في لقائه مع القيادات التعليمية المنعقد بمقر المعسكر الكشفي بالمخواة، أمس، ضرورة تبني أفضل الممارسات لرفع مستوى التحصيل الدراسي وتحسين نواتج التعلم، مستعرضًا تقارير الاختبارات المركزية ومنصة دعم والخطة التشغيلية وميزانية الإدارة.

وأكد مدير التعليم ضرورة تبني رؤية الأدارة وجعلها منطلقًا لمختلف الممارسات، مشددًا على تفعيل خطط الطوارئ والعمل على التفاعل مع الخطة التي تتبناها الوزارة للتوعية ضد فيروس "كورونا ".

وجرى خلال اللقاء استعراض نتائج ورش العمل وعدد من المشاهدات من معرض "بِت " المقام مؤخرًا في لندن ومن أبرزها مبادرة بوابة المستقبل ومعرض الطفولة المبكرة.

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13:08ت م

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