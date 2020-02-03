5 خطوات للتبليغ عن التغريدات المسيئة عبر تويتر

2020-02-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

تساعد أداة التقارير التي قدمها “تويتر” في الحد من التغريدات المسيئة للمستخدمين، حيث تمكن الأداة من الإبلاغ عن التغريدات المسيئة التي قد تتسبّب في إيذاء مشاعر البعض، أو الحساب بأكمله.

وينصح خبراء التقنية في حال مصادفة أي تغريدة من هذا القبيل وتريد الإبلاغ عنها، باتباع الخطوات التالية؛ لمنع ظهور هذه التغريدة وغيرها من التغريدات المستقبلية:

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– افتح “تويتر” على هاتفك الذكي أو المتصفح وانتقل إلى التغريدة التي تريد الإبلاغ عنها، اضغط على السهم لأسفل الموجود بالجانب الأيمن من التغريدة واختر خيار تقرير، حدّد “إنها مسيئة أو ضارّة.

– عقب ذلك، سيطلب “تويتر” بعض المعلومات الإضافية حول التغريدة والمشكلة التي تحاول الإبلاغ عنها، إضافة إلى ذلك، قد يطلب “تويتر” تقييم بعض التغريدات من الحساب للحصول على فكرة أفضل لتقييم التغريدة التي تم الإبلاغ عنها.

– بعد الإبلاغ عن تغريدة، ستتلقى رسائل بريد إلكتروني للمتابعة مع نص التغريدة جنباً إلى جنب مع تقارير التحقيق، لديك أيضاً خيار إلغاء الاشتراك عن طريق إلغاء تحديد المربع الموجود بجانب التحديثات حول هذا التقرير.

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