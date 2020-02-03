- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم 5 خطوات للتبليغ عن التغريدات المسيئة عبر تويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - متابعة
تساعد أداة التقارير التي قدمها “تويتر” في الحد من التغريدات المسيئة للمستخدمين، حيث تمكن الأداة من الإبلاغ عن التغريدات المسيئة التي قد تتسبّب في إيذاء مشاعر البعض، أو الحساب بأكمله.
وينصح خبراء التقنية في حال مصادفة أي تغريدة من هذا القبيل وتريد الإبلاغ عنها، باتباع الخطوات التالية؛ لمنع ظهور هذه التغريدة وغيرها من التغريدات المستقبلية:
– افتح “تويتر” على هاتفك الذكي أو المتصفح وانتقل إلى التغريدة التي تريد الإبلاغ عنها، اضغط على السهم لأسفل الموجود بالجانب الأيمن من التغريدة واختر خيار تقرير، حدّد “إنها مسيئة أو ضارّة.
– عقب ذلك، سيطلب “تويتر” بعض المعلومات الإضافية حول التغريدة والمشكلة التي تحاول الإبلاغ عنها، إضافة إلى ذلك، قد يطلب “تويتر” تقييم بعض التغريدات من الحساب للحصول على فكرة أفضل لتقييم التغريدة التي تم الإبلاغ عنها.
– بعد الإبلاغ عن تغريدة، ستتلقى رسائل بريد إلكتروني للمتابعة مع نص التغريدة جنباً إلى جنب مع تقارير التحقيق، لديك أيضاً خيار إلغاء الاشتراك عن طريق إلغاء تحديد المربع الموجود بجانب التحديثات حول هذا التقرير.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 5 خطوات للتبليغ عن التغريدات المسيئة عبر تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.