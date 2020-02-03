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وظائف بمستشفى قوى الأمن لحملة الثانوية العامة

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2020-02-03

بمسمى كاتب أول مُراقبة المخزون

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية العامة أو الثانوية التجارية، للعمل بمسمى (كاتب أول مُراقبة المخزون).

واشترط المستشفى أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

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المسمى الوظيفي:
1- كاتب أول مُراقبة المخزون (Senior Stock Control Clerk).

الشروط المطلوبة :-
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو الثانوية التجارية فما فوق.
3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مٌراقبة المخزون.
4- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
5- خبرة في التعامل مع برامج الحاسب الآلي المخصصة لإدارة المستودعات.

تاريخ التقديم :-
1- التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 2020/02/03م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب

رابط التقديم ????اضغط هنا).

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