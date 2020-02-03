الصحة تكشف نتائج الفحوصات الأولى للطلاب القادمين من الصين

2020-02-03

متابعات الخليج 365 - واس

أكدت وزارة الصحة أن نتائج الفحوصات المخبرية الأولى التي تم إجراؤها للطلاب العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية كانت سلبية ولله الحمد، مشيرة إلى أن الطلاب سيبقون في العزل الوقائي المخصص لهم لمدة 14 يوماً تحت الإشراف الطبي الكامل لاستكمال الفحوصات الإضافية والإطمئنان على صحتهم وسلامتهم.

يذكر أن الطلاب العشرة قد وصلوا إلى المملكة أمس الأحد عبر طائرة خاصة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بإجلائهم من الصين ، حيث قامت وزارة الخارجية وسفارة المملكة في الصين بجهود كبيرة لإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم إلى الرياض ، وقد استقبلتهم الطواقم الطبية وجرى عمل الفحوصات اللازمة لهم.

وجددت وزارة الصحة التأكيد على أنه لم يتم حتى الآن وبفضل من الله تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، حيث تواصل الوزراة تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من وفادة الفيروس إلى المملكة ـ بإذن الله ـ وذلك من خلال مواصلة فحص القادمين من الصين عبر رحلات مباشرة أو غير مباشرة وعمل حملات توعوية مكثفة بالطرق العلمية لمكافحة الفايروس والوقاية منه ـ بإذن الله ـ .

كما أكدت الوزارة على الجاهزية التامة بغرف العزل داخل المستشفيات، وبادر مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة منذ بداية اكتشاف الفيروس في الصين بإتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات والتنسيق التام مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذا الحدث والتصدي له من خلال تنفيذ عدد من الإحترازات الوقائية ، ومنها مراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى والتنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين بهدف توفير المعلومات للأشخاص الذين قد يسافرون إلى المناطق المسجّل فيها إصابات ولرصد القادمين منها وتطبيق التقييم الصحي لهم في المنافذ ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم.

وفي إيضاح سابق بين المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ( Saudi CDC) بوزارة الصحة أن الأعراض الشائعة للعدوى هي الأعراض التنفسية الحادة : الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس ، وفي الحالات الأكثر شدة ، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة.

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