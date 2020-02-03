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شكرا لقرائتكم الزعاق: اليوم أول موسم بذرة الست أفضل مواسم الزراعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تصلح لزراعة جميع أنواع الخضر والفاكهة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال د. خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن اليوم الاثنين أول موسم بذرة الست (وهي ستة أيام).
وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه الأيام صالحة لزراعة جميع أنواع الخضروات والفواكه والحبوب مثل الكوسة والقرع والباذنجان والفلفل وما شابه ذلك”.
وأضاف أن أيام الست عبارة عن ثلاثة أيام من آخر الشبط وثلاثة أيام من أول العقارب، والعقارب ستحل إن شاء الله علينا من يوم الخميس.
وأشار الدكتور الزعاق إلى أن أيام بذرة الست هي الأيام الوحيدة التي تختص بهذه السمات، وإنتاجها يمتاز بجودة عالية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة،مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض, في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان،عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة .
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