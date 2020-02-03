السعودية | الرياض تستعد للمنتدى الدولي للأمن السيبراني

شكرا لقرائتكم الرياض تستعد للمنتدى الدولي للأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستعد العاصمة السعودية الرياض، غداً الثلاثاء، لاستضافة المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي يقام برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويُقام هذا المنتدى الدولي الأول من نوعه في وقت يواجه فيه العالم مخاطر وتهديدات سيبرانية متزايدة تستدعي تضافر الجهود على المستوى الدولي لمواجهتها والحد من آثارها، الأمر الذي يبرهن أهمية هذا الحدث والذي يشارك فيه أكثر من 100 مسؤول وخبير ومختص لمناقشة التحديات والمخاطر السيبرانية، هذا بالإضافة إلى بحث الفرص التنموية والاستثمارية في مجال الأمن السيبراني.

منصة دولية

وتعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني في شؤونه) من خلال هذا المنتدى الدولي المهم على تأسيس منصة دولية لحوار مفتوح في هذا المجال، يمهد الطريق لجهود ملموسة وفاعلة يساهم فيها الجميع لإيجاد عالم سيبراني أفضل.

كما يهدف المنتدى لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذه التهديدات وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار والابتكار في هذا المجال الحيوي، هذا بالإضافة إلى مناقشة سبل تمكين المزيد من الكوادر البشرية وتأهليهم للعمل في مجال الأمن السيبراني.

مجموعة العشرين 2020

ويأتي تنظيم هذا المنتدى بالتزامن مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، كما أنه يأتي متزامناً مع ما تشهده المملكة من مشاريع استثمارية وتقنية ضخمة وفق رؤية المملكة 2030، مواكباً كذلك للأهمية الكبرى للأمن السيبراني والتحولات الكبيرة التي يشهدها على المستوى العالمي.

وسيشهد المنتدى مناقشة مجموعة من المحاور الحيوية، حيث سينطلق بجلسات حول مواضيع الأمن السيبراني على المستوى الوطني والتعاون الدولي، وسيشارك فيها مجموعة من رؤساء وكالات وهيئات الأمن السيبراني الوطنية في عدد من الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني وعدد من المنظمات الدولية لمناقشة تعزيز الصمود والقدرات السيبرانية على المستوى الوطني، والاطلاع على التجارب المختلفة والدروس المستفادة في هذا الجانب، بالإضافة لتشجيع التعاون الدولي في هذا المجال.

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حماية البنى التحتية الحساسة

كما سيشهد المنتدى عدداً من الجلسات حول موضوع حماية البنى التحتية الوطنية الحساسة، وستتم في تلك الجلسات مناقشة سبل حماية البنى التحتية الوطنية الحساسة من المخاطر السيبرانية، ويشمل ذلك البنى التحتية الحساسة في مجالات الطاقة والاتصالات والمدن الذكية، هذا بالإضافة إلى استعراض مشهد تهديدات الأنظمة الصناعية السيبرانية لعام 2019، وبحث الدروس المستفادة من سجل الحوادث السيبرانية.

وسيشارك في تلك الجلسات عدد من المتحدثين البارزين، ويشمل ذلك رؤساء تنفيذيين لثلاث من كبرى شركات العالم في مجال النفط وهي شركة أرامكو السعودية وشركة شلمبرغير وشركة إيكر، بالإضافة لكبار مسؤولي الأمن السيبراني في عدد من تلك الشركات.

جهات حكومية

كما سيشارك فيها أيضاً عدد من القياديين ومسؤولي الأمن السيبراني في عدد من الشركات والمنظمات الدولية في مجال الاتصالات، مثل شركة الاتصالات السعودية وشركة سامسونغ وشركة بي تي وشركة إيريكسون والمنظمة العالمية للاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات.

وسيشارك في تلك الجلسات أيضا عدد من مسؤولي حماية البنى التحتية الوطنية الحساسة في جهات حكومية في عدد من الدول، مثل الولايات المتحدة الأميركية والإمارات وعمان والهند وكوريا الجنوبية وإستونيا.

كما يشتمل برنامج المنتدى على عدد من الجلسات لمناقشة أبرز التوجهات التقنية في خدمات ومنتجات الأمن السيبراني سيشارك فيها رؤساء وقياديون في عدد من كبرى شركات العالم في مجال الأمن السيبراني.

محور صناعة الأمن السيبراني

ويشهد المنتدى أيضا عددا من الجلسات حول محور صناعة الأمن السيبراني لمناقشة سبل دعم وتشجيع الابتكار والاستثمار في مجال الأمن السيبراني ودور الأمن السيبراني في تمكين النمو الاقتصادي عموماً والاقتصاد الرقمي بشكل خاص، وسيشارك في تلك الجلسات عدد من الوزراء بالإضافة لمتحدثين بارزين من شركات الأمن السيبراني وتقنية المعلومات، وعدد من الشركات العالمية المختصة في الاستثمار وريادة الأعمال في مجال الأمن السيبراني.

كما يشهد المنتدى جلسات لمناقشة تطوير المهارات وإعداد الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني وسُبل سد الفجوة في القوى العاملة الحالية والمستقبلية، بالإضافة لجلسات حول مواضيع حماية الأطفال في شبكة الإنترنت. وستشهد أعمال المنتدى أيضا جلسات للحديث عن الأمن السيبراني في مجالات الرعاية الصحية والخدمات المالية، هذا بالإضافة إلى موضوع مشاركة وتمكين المرأة في الأمن السيبراني ومساهمتها في سد الفجوة في هذا المجال.