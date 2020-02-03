شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تؤكد خلو الطلاب العائدين من ووهان الصينية من "كورونا" والان مع التفاصيل

الإثنين 3 فبراير 2020 قالت وزارة الصحة السعودية إن الفحوصات المخبرية الأولى تثبت خلو الطلاب السعوديين العشرة القادمين من ووهان الصينية من فيروس كورونا.

ووصل الطلاب العشرة أمس إلى المملكة العربية السعودية ووضعوا قيد الحجر الصحي. Advertisements وأضافت الصحة أنه سيتم عزل الطلاب القادمين من ووهان احترازياً لمدة (١٤) يوماً تحت الإشراف الطبي وذلك لعمل فحوصات إضافية لهم. وانتشر فيروس كورونا بشكل مخيف في المدن الصينية وخلف حتى اليوم أكثر من 300 حالة وفاة ونحو 11 ألف إصابة.

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