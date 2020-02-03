شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة»: تطبيق سيادة القانون على كل مسؤول مهما كان موقعه والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين بمكافحة الفساد، وذلك بضم الكيانات الرقابية والضبطية والتحقيقية المختصة بمكافحة الفساد لضمان معاقبة الفاسدين واسترداد الأموال العامة المنهوبة، وتطبيق مبدأ سيادة القانون ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس هيئة الرقابة، في افتتاح أعمال الاجتماع الأول الجانبي للفريق العامل المعني بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين بالرياض.

وأضاف: سعت المملكة جاهدة إلى تفعيل شراكاتها الدولية في مكافحة الفساد، من خلال آليات تعاون متعددة الأطراف، من أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومجلس التعاون الخليجي، و مجموعة العشرين، وأدركت المملكة أهمية التعاون الدولي بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، ولهذا عملت مع باقي دول مجموعة العشرين، خلال رئاسة اليابان للمجموعة في العام 2019م، على وضع مقترح اجتماع وزاري بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد بدول المجموعة.