شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة : 8 مراكز جديدة للأورام خلال عامين والان نبدء بالتفاصيل

-نسعى للتكون المملكة مرجعًا عالميًا في علاج الأورام قال وزير الصحة رئيس المجلس الصحي الدكتور توفيق الربيعة إن هناك تطورات كبيرة في عدد مراكز الأورام من تسعة مراكز إلى سبعة عشر مركز خلال عامين فقط ، وسوف نستمر في العمل لتكون المملكة مرجعًا عالميًا في علاج الأورام بإذن الله . جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الثاني لتكامل الخدمات العلاجية بالمملكة.

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