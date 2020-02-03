شكرا لقرائتكم خبر عن السديس : مسابقة جامعة جدة القرآنية تعكس عناية القيادة بكتاب الله والان نبدء بالتفاصيل
وشدد في تصريح له بمناسبة انطلاق مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة أمس، على أهمية ومنزلة ومكانة كتاب الله عز وجل والإيمان والتصديق به وتلاوته وحفظه وتدبره والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه وتطبيقه والسير عليه منهجه منهج الوسطية والاعتدال .
ورفع الرئيس العام في ختام تصريحه شكره وتقديره للقائمين والمشاركين لإنجاح مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم, والعناية والاهتمام بكتاب الله، داعياً الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -أيدهما الله- خير الجزاء على ما يقومون به في خدمة الإسلام والمسلمين .
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