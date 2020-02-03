شكرا لقرائتكم خبر عن السديس : مسابقة جامعة جدة القرآنية تعكس عناية القيادة بكتاب الله والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على الاهتمام الكبير التي يحظى بها كتاب الله الكريم ورعاية حفظته من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتبنيها لمختلف المسابقات التي تذكي روح التنافس فيه مما يدل على نهج هذه البلاد التي تقوم على كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وشدد في تصريح له بمناسبة انطلاق مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة أمس، على أهمية ومنزلة ومكانة كتاب الله عز وجل والإيمان والتصديق به وتلاوته وحفظه وتدبره والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه وتطبيقه والسير عليه منهجه منهج الوسطية والاعتدال .

ورفع الرئيس العام في ختام تصريحه شكره وتقديره للقائمين والمشاركين لإنجاح مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم, والعناية والاهتمام بكتاب الله، داعياً الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -أيدهما الله- خير الجزاء على ما يقومون به في خدمة الإسلام والمسلمين .