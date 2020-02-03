شكرا لقرائتكم خبر عن المواصفات: تطبيق لائحة البلاستيك القابل للتحلل على منتجات الاستخدام الواحد والان نبدء بالتفاصيل

- 441 مصنع حصل على ترخيص باستخدام شعار البلاستيك القابل للتحلل

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على اقتصار تطبيق اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، وذلك من خلال استمرار التطبيق على المنتجات التي تندرج ضمن المرحلة الأولى من اللائحة فقط، والتي تشمل المنتجات التي تستخدم مرة واحدة وأكياس الشعير المنسوجة، وتعليق تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من اللائحة.

كما وافق المجلس على تشكيل فريق عمل من وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة لتقييم التجربة علمياً وبيئياً وتطويرها، لتعزيز نشاطات إعادة التدوير بالمملكة، وبما يتماشى مع التقنيات والآليات الحديثة وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

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وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الأولى من اللائحة دخلت حيز التطبيق منذ سنتين بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، وحققت نسب نجاح متميزة بفضل الله، حيث حصل 441 مصنع على ترخيص من الهيئة باستخدام شعار البلاستيك القابل للتحلل من بينها 303 مصنعاً محلياً و41 مصنعاً خارج المملكة في أكثر من 18 دولة حول العالم.

يشار إلى أن تطبيق المرحلة الأولى من اللائحة كان قد بدأ في تاريخ 14 أبريل 2017، وتضمنت تلك المرحلة المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة مثل: أكياس التسوق،

أكياس القمامة، أكياس الملابس، بالإضافة إلى مفارش سفر المائدة، وكذلك أكياس الشعير المنسوجة، وأدوات تناول الطعام المستخدمة لمرة واحدة مثل الصحون والملاعق وكؤوس الطعام، إلى جانب أكياس البلاستيك الخاصة بالشتلات