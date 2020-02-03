شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج فحوصات الطلاب القادمين من ووهان "سلبية" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عن نتائج الفحوصات المخبرية الأولى لفيروس كورونا الجديد والتي تم إجراؤها للطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية، حيث ظهرت النتائج سلبية ولله الحمد.

وأكدت الصحة أنه سيتم عزلهم احترازياً لمدة (١٤)يوماً تحت الإشراف الطبي وذلك لعمل فحوصات إضافية لهم والإطمئنان على صحتهم.