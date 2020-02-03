شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية : المملكة وقفت مع الأشقاء الفلسطينيين منذ عهد المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

- المالكي : خطة السلام تعطي إسرائيل السيطرة الكاملة على مقدرات فلسطين

قال وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة وفقت مع الأشقاء الفلسطينيين منذ عهد المؤسس، وأضاف : مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين: نجدد التزامنا بالجهود الدولية لتحقيق السلام في القضية الفلسطينية.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن مشكلة خطة السلام في المفاهيم التي بينت عليها، مضيفا : الصفقة تعطي إسرائيل السيطرة الكاملة على مقدرات فلسطين، وتلغي القدس كعاصمة لدولة فلسطين.