شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية : المملكة وقفت مع الأشقاء الفلسطينيين منذ عهد المؤسس والان نبدء بالتفاصيل
- المالكي : خطة السلام تعطي إسرائيل السيطرة الكاملة على مقدرات فلسطين
قال وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة وفقت مع الأشقاء الفلسطينيين منذ عهد المؤسس، وأضاف : مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين: نجدد التزامنا بالجهود الدولية لتحقيق السلام في القضية الفلسطينية.
وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن مشكلة خطة السلام في المفاهيم التي بينت عليها، مضيفا : الصفقة تعطي إسرائيل السيطرة الكاملة على مقدرات فلسطين، وتلغي القدس كعاصمة لدولة فلسطين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية : المملكة وقفت مع الأشقاء الفلسطينيين منذ عهد المؤسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.