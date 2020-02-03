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شكرا لقرائتكم زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جنوب غربي الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
دون وقوع أي خسائر
متابعات الخليج 365 - متابعة
ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، دون ورود أنباء على الفور حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني في بيان اليوم أنه تم تحديد مركز الزلزال على بعد 38 كم من مدينة “تشنغدو” عاصمة مقاطعة سيتشوان، فيما شعر سكان المدينة بالهزة القوية التي تم تسجيلها الساعة 00:05 صباح اليوم (بتوقيت بكين).
وأطلقت إدارة الطوارئ بمقاطعة سيتشوان الاستجابة الطارئة من الدرجة الثالثة عقب الزلزال، حيث تم إرسال 150 رجل إنقاذ و 34 مركبة إلى المنطقة المتضررة.
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