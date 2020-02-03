شكرا لقرائتكم طاقات تعلن عن وظائف للرجال والنساء بعدة مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

م اسم الجهة المدينة مسمى الوظيفة (العدد) الراتب / المكافأة التفاصيل 1 شركة حزام المعلومات الرياض فني شبكات ونظم حاسب (وظيفتان) 12,000 ريال التفاصيل 2 شركة اليسر للمقاولات الصناعية الجبيل مهندس تخطيط وجدولة 11,875 ريال التفاصيل 3 شركة الزامل للاستثمار الصناعي الراكة أخصائي تعيين مهني 9,750 ريال التفاصيل 4 شركة الزامل للاستثمار الصناعي الراكة أخصائي مواهب 9,750 ريال التفاصيل 5 شركة مجموعة المرشد القابضة الرياض أخصائي علاقات عامة 8,000 ريال التفاصيل 6 شركة أطياف للخدمات المساندة الرياض مشرف مجمع عمال 8,000 ريال التفاصيل 7 شركة نسما للإتصالات والتقنية المحدودة الرياض مدير حساب عميل 7,500 ريال التفاصيل 8 شركة بنده للتجزئة جدة مساعد إداري 7,500 ريال التفاصيل 9 مؤسسة محترف التقنية الأحدث لتقنية المعلومات الدمام مترجم 7,000 ريال التفاصيل 10 مدارس الرياض للبنين والبنات الرياض معلم ابتدائي (وظيفتان) 6,500 ريال التفاصيل 11 شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية الرياض مصمم جرافيك 6,250 ريال التفاصيل 12 شركة أسمنت المنطقة الشمالية طريف مهندس كيميائي 6,000 ريال التفاصيل 13 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية الرياض مهندس معماري (العدد 3 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 14 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية الرياض مهندس ميكانيكي (العدد 3 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 15 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية القطيف مهندس كهربائي (العدد 3 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 16 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية الدمام مهندس معماري (العدد 5 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 17 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية الدمام مهندس ميكانيكي (العدد 5 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 18 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية جدة مهندس ميكانيكي (العدد 6 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 19 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية تبوك مهندس مدني (العدد 8 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 20 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية تبوك مهندس كهربائي (العدد 3 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 21 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية تبوك مهندس ميكانيكي (العدد 3 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 22 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية خميس مشيط مهندس مدني (العدد 12 وظيفة) 6,000 ريال التفاصيل 23 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية المنطقة الشرقية مهندس ميكانيكي (العدد 4 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 24 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية المدينة المنورة مهندس مدني (العدد 8 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 25 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية المدينة المنورة مهندس ميكانيكي (العدد 3 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 26 شركة التاثير 1 شركة حزام المعلومات الرياض فني شبكات ونظم حاسب (وظيفتان) 12,000 ريال التفاصيل 2 شركة اليسر للمقاولات الصناعية الجبيل مهندس تخطيط وجدولة 11,875 ريال التفاصيل 3 شركة الزامل للاستثمار الصناعي الراكة أخصائي تعيين مهني 9,750 ريال التفاصيل 4 شركة الزامل للاستثمار الصناعي الراكة أخصائي مواهب 9,750 ريال التفاصيل 5 شركة مجموعة المرشد القابضة الرياض أخصائي علاقات عامة 8,000 ريال التفاصيل 6 شركة أطياف للخدمات المساندة الرياض مشرف مجمع عمال 8,000 ريال التفاصيل 7 شركة نسما للإتصالات والتقنية المحدودة الرياض مدير حساب عميل 7,500 ريال التفاصيل 8 شركة بنده للتجزئة جدة مساعد إداري 7,500 ريال التفاصيل 9 مؤسسة محترف التقنية الأحدث لتقنية المعلومات الدمام مترجم 7,000 ريال التفاصيل 10 مدارس الرياض للبنين والبنات الرياض معلم ابتدائي (وظيفتان) 6,500 ريال التفاصيل 11 شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية الرياض مصمم جرافيك 6,250 ريال التفاصيل 12 شركة أسمنت المنطقة الشمالية طريف مهندس كيميائي 6,000 ريال التفاصيل 13 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية الرياض مهندس معماري (العدد 3 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 14 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية الرياض مهندس ميكانيكي (العدد 3 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 15 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية القطيف مهندس كهربائي (العدد 3 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 16 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية الدمام مهندس معماري (العدد 5 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 17 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية الدمام مهندس ميكانيكي (العدد 5 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 18 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية جدة مهندس ميكانيكي (العدد 6 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 19 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية تبوك مهندس مدني (العدد 8 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 20 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية تبوك مهندس كهربائي (العدد 3 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 21 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية تبوك مهندس ميكانيكي (العدد 3 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 22 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية خميس مشيط مهندس مدني (العدد 12 وظيفة) 6,000 ريال التفاصيل 23 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية المنطقة الشرقية مهندس ميكانيكي (العدد 4 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 24 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية المدينة المنورة مهندس مدني (العدد 8 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 25 مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية المدينة المنورة مهندس ميكانيكي (العدد 3 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 26 شركة التاثير الرياضية وظائف متابعات الخليج 365 الرياض مدير تنفيذي 6,000 ريال التفاصيل 27 مستشفي الزهراء العام القطيف ممرض (العدد 10 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 28 شركة كوني اريكو المحدودة جدة فني هندسة كهربائية (العدد 6 وظائف) 6,000 ريال التفاصيل 29 شركة كوني اريكو المحدودة الرياض سائق حافلة 6,000 ريال التفاصيل 30 شركة كوني اريكو المحدودة جدة سائق حافلة 6,000 ريال التفاصيل 31 شركة نيوكوت العربية الظهران مساعد إداري 5,750 ريال التفاصيل 32 شركة إرتواء للاتصالات و تقنية المعلومات المنطقة الشرقية أخصائي تسويق 5,300 ريال التفاصيل 33 شركة مجموعة المرشد القابضة الخبر أمين متجر (وظيفتان) 5,000 ريال التفاصيل 34 شركة الخليج للتدريب والتعليم الرياض ممثل خدمة العملاء (وظيفتان) 4,900 ريال التفاصيل 35 شركة جامعة رياض العلم الاهلية الرياض طبيب أسنان عام (العدد 10 وظائف) تمهير التفاصيل 36 شركة جميرة التجارية المحدودة الدمام أخصائي موارد بشرية (وظيفتان) تمهير التفاصيل 37 شركة جميرة التجارية المحدودة الرياض أخصائي موارد بشرية تمهير التفاصيل 38 شركة المياه الوطنية الطائف أخصائي تدريب تمهير التفاصيل 39 شركة مراكز الاتصال الرياض مندوب مبيعات تقنية المعلومات والاتصالات (وظيفتان) تمهير التفاصيل

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