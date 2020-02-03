بالفيديو.. مقر فخم لعزل الطلاب العشرة القادمين من الصين

2020-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثّق مقطع فيديو، التجهيزات من داخل مقر عزل الطلاب العشرة في الرياض بعد وصولهم إلى المملكة قادمين من ووهان الصينية.

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وأظهر الفيديو الذي وثَّقه أحد الطلاب بالمقر، وجود شقة صغيرة لكل طالب منهم مزودة بكافة الخدمات التي يحتاجها سواء أساسية كالطعام والشراب، أو ترفيهية (بلاي ستيشن، وطاولة تنس، بلياردو، وألعاب أخرى).

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، عن وصول عشرة طلاب سعوديين قادمين من الصين.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم عزلهم احترازياً لمدة أسبوعين حتى يتم التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوصات المخبرية لهم للاطمئنان عليهم.

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