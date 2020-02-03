فيتنام تغلق المدارس لمنع تفشي كورونا

2020-02-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

أغلقت فيتنام المدارس اليوم في 26 مقاطعة على الأقل من بين مقاطعاتها الـ 64 بعد توجيه رئيس الوزراء الفيتنامى نجوين شوان فوك أمس بإغلاقها لمدة سبعة أيام في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

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وتأكدت إصابة ثلاثة فيتناميين إضافيين بالفيروس أمس، ما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في فيتنام إلى ثماني حالات.

وأعلنت فيتنام عن وجود 92 حالة مشتبه بها، بما في ذلك بعض الذين زاروا المناطق المصابة في الصين من بينهم 27 لا يزالون في الحجر الصحي في انتظار ظهور نتائج الاختبارات المعملية.

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