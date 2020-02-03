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شرطة منطقة مكة المكرمة تطيح بتشكيل عصابي تورط بارتكاب عدد من جرائم السطو والاعتداء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _جدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله وتوفيقه - عن الإطاحة بتشكيل عصابي والقبض على عناصره، 3 مواطنين ومقيم من الجنسية الهندية، جميعهم في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السطو على المستودعات والمحلات التجارية، والاعتداء على العاملين بها وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية منتحلين شخصية رجال أمن.

وأوضح الغامدي أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 3 جرائم في محافظتي جدة والطائف، وضبطت بحوزتهم 947,000 ريال ومركبة استخدمت في تنفيذ جرائمهم، حيث أوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.