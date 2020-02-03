السعودية | حبر وبصمة.. "حقائب ذكية" لنقل الأموال في السعودية

شكرا لقرائتكم حبر وبصمة.. "حقائب ذكية" لنقل الأموال في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تطبيق استخدام حقائب ذكية لنقل الأموال، والتي تتيح التعقب الآلي والإتلاف الذاتي للنقود حال فتحها بطريقة غير نظامية، وذلك بدلاً من حاويات نقل الأموال المستخدمة حالياً.

ويأتي ذلك تزامناً مع حملة توعوية أطلقتها "ساما" تحت شعار "خلها لو هذا شكلها"، وذلك للتعريف بالحقائب الذكية من أجل نقل الأموال والعملات الموسومة بالأحبار الأمنية وآلية التعامل معها.

"حبر أمني وبصمة خاصة"

كما أوضحت مؤسسة النقد أن هذه التقنيات الحديثة تعتمد على قيام الحقائب الذكية حال تعرضها للفتح بطريقة غير نظامية مثل عمليات السرقة، والسطو، أو تغيير مسار المصفحات، بنفث حبر أمني يغطي معظم ملامح الأوراق النقدية فتصبح موسومة بالحبر الأمني الذي يتيح خاصية الاستدلال على مصدرها من خلال بصمة خاصة لكل حاوية تسهّل التعرف على الأوراق النقدية التي تم الحصول عليها بطريقة غير نظامية.

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ولفتت "ساما" في هذا الصدد إلى أن تطبيق تقنيات الحقائب الذكية لنقل الأموال ساهم في العديد من دول العالم في خفض معدلات السطو والاعتداء على عمليات نقل الأموال، في الوقت الذي أصدرت فيه البنوك المركزية تعليمات تقضي بعدم نظامية تداول النقد الموسوم بالأحبار الأمنية.

ساما تحذر

كذلك بينت أن الأوراق النقدية التي تعرضت لأحبار أمنية والتي يصعب إزالتها تفقد معالمها نتيجة تشويهها بتلك الأحبار التي تنفثها الحقائب الذكية، وبالتالي فإن هذه الأوراق النقدية تصبح نقوداً تالفة غير قابلة للتداول، كما ترفضها أجهزة الإيداع الآلي ومكائن العدّ والفرز للنقد.

إلى ذلك أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها لن تستقبل النقد الموسوم بالأحبار الأمنية، وتنصح الناس بعدم قبولها أو تداولها.

فيما تعد هذه الحملة، التي تستهدف أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع، من ضمن جهود "ساما" المستمرة في تنظيم الحملات التوعوية والتثقيفية بين الناس، والتي تسعى من خلالها إلى رفع الوعي المالي والمعرفي لدى المتداولين بالنقد.