نفّذت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الأحد، 8 مكالمات مرئية لعوائل المواطنين المحتجزين في سجن غوانتانامو خلال شهر يناير المنصرم، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأوضحت الهيئة أن عوائل المحتجزين تمّكنوا من رؤية أبنائهم ومكالمتهم والاطمئنان عليهم داخل السجن، حيث ينتمي هؤلاء المحتجزون إلى مناطق “تبوك، جدة، المدينة المنورة”. كما لفتت إلى أن أحد المحتجزين الثمانية في سجن غوانتامو كان قد انقطع الاتصال به لمدة استمرت قرابة الـ 6 سنوات، منذ عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر أحدهم انقطع الاتصال به منذ 2014.. الهلال الأحمر يجري 8 مكالمات مرئية لعوائل محتجزين في غوانتانامو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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